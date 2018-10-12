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26. 10. 2018

Лукашенко поддержал предложение отменить указ о лжепредпринимательстве

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение отменить свой же указ №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств". Об этом рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1" первый вице-премьер Александр Турчин.

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По его словам, глава государства согласился рассмотреть возможность, имплементировав нормы, которые позволят поставить заслон лжепредпринимательским структурам, в иные нормативные правовые акты, отменить указ.

Он также раскритиковал схему, по которой формируется реестр таких структур. "Если мы говорим, что ты не находишься по месту регистрации и сразу попадаешь в реестр - наверное, это не совсем правильно", - сказал он.

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