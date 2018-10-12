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26. 10. 2018

Председатель Пуховичского райисполкома заключен под стражу

Источник фото: Следственный комитет

Следственный комитет возбуждено уголовное дело преступлениях коррупционной направленности в отношении председателя Пуховичского районного исполнительного комитета и иных лиц.

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Как сообщили в СК, уголовное дело возбуждено по материалам Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД.

Подозреваемые заключены под стражу. СК и милиция выясняют все обстоятельств дела.

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