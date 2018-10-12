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26. 10. 2018

Почти 52 тыс. белорусов получили вид на жительство в ЕС в 2017 году

флаг ЕС Источник фото: Wikimedia

В 2017 году 51 841 гражданин Беларуси получил вид на жительство в странах Европейского союза. Об этом свидетельствуют данные Евростата. Больше всего белорусов пересилилось в Польшу (42 756), Литву (2874), Чехию (1212), Германию (1050), Великобританию (621), Латвию (484), Швецию (316) и Голландию (213).

По работе вид на жительство в ЕС получили 26 583 белоруса, в том числе 22 192 человека в Польше.

По семейным обстоятельствам в ЕС вид на жительство выдали 2994 гражданам Беларуси, больше всего в Германии – 642.

1968 человека получили вид на жительство в ЕС по причине учебы, из них 953 — в Польше.

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