Беларусь и Россия продолжат переговоры по газу после 2019 года

Беларусь и Россия продолжают переговоры о цене на газ после 2019 года и до формирования общего рынка газа в ЕАЭС с 1 января 2025 года. Об этом 26 октября сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. По его словам, предстоит до 1 июля 2019 года подготовить проект международного договора о внесении изменений в ценовое соглашение, которое предусмотрит подходы по формированию цены на газ с 1 января 2020 года до создания общего рынка газа.
Для этого создана соответствующая рабочая группа на уровне энергетических министерств двух стран. Она должна подготовить свои предложения до 1 января 2019 года, передает БелТА.
Конкретные возможные ценовые параметры на газ, по словам министра, пока являются предметом обсуждения.
Что касается общего рынка газа в ЕАЭС, который заработает 1 января 2025 года, то уже почти подготовлен проект программы по формированию рынка газа. Остался только вопрос подготовки подходов по формированию тарифов на транспортировку газа, сказал Виктор Каранкевич.
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