230 кг жевательного табака обнаружили гродненские таможенники среди термопластика

Гродненские таможенники пресекли незаконное перемещение на территорию Беларуси порядка 230 кг некурительных табачных изделий, предназначенных для жевания.

Грузовой автомобиль Mercedes следовал из Литвы через пункт пропуска «Котловка». Согласно сведениям, представленным водителем, в Россию перемещались термопластичные синтетические материалы. Однако при проведении таможенного контроля установлено, что в грузовом отсеке транспортного средства помимо заявленного товара находится более 20 тыс. пластиковых банок с жевательным табаком снюсом. Общий вес незаконно перемещаемого товара составил порядка 230 кг.

По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс.

За хранение, распространение, перевозку насвая, снюса и других жевательных препаратов, содержащих в своем составе табак с добавлением извести и другого нетабачного сырья законодательством Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность, в том числе в виде ареста и штрафа до 40 базовых величин.