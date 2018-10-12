В Польше состоится трехдневный Восточноевропейский бизнес-форум

20-22 ноября 2018 года во Вроцлаве пройдет масштабный Восточноевропейский бизнес-форум. Главной темой трехдневного делового мероприятия будет открытие и развитие бизнеса в Польше.
Программа форума разработана для предпринимателей и менеджеров Восточной Европы и Средней Азии, планирующих масштабировать имеющийся или открыть новый бизнес на территории Польши и ЕС.
Участников форума ждут доклады и воркшопы от представителей ведущих польских компаний и коммьюнити предпринимателей-иммигрантов, Business Speed Dating, панельные дискуссии и многое другое.
Восточноевропейский бизнес-форум для тех, кто:
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планирует начать свой бизнес в Польше
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расширяет текущий бизнес, рассматривает Польшу как целевой рынок и стремится лучше понять правила игры на польской бизнес-арене
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создает собственную франшизу, которую планирует продавать в Польше; или купил франшизу и рассматривает рынок Польши как целевой
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владеет собственным технологическим стартапом
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планирует релокейт в Польшу как наемный сотрудник
Лекции: более 30 часов прикладной информации
Первый день форума состоит из двух тематических блоков — «Как открыть бизнес в Польше» и «Условия ведения бизнеса». В рамках первого блока Ольга Зеркаль, соучредитель Ewigol Consulting, даст пошаговую инструкцию открытия бизнеса в Польше, а также пройдут воркшопы по вопросам налогообложения и бухгалтерии, легализации, безопасности труда и стандартизации товаров и услуг в Польше и Европе. Второй блок посвящен обзору банков и специфике открытия банковского счета, кредитам, лизингу и страхованию для бизнеса и сотрудников в Польше.
Во второй день мы поговорим об экспорте и франчайзинге в Польше. Участники узнают, с чего начать экспорт в Польшу, о стратегиях выхода на польский рынок и кросс-культурных особенностях работы с зарубежными партнерами. Во второй половине дня прозвучат доклады о франчайзинге в Польше, спикеры расскажут, чем франшизы выгодны для старта бизнеса и как продавать свои франшизы в Польше.
Третий день форума посвящен продвижению бизнеса, спикеры расскажут о маркетинг-стратегии для стартапов и МСБ, стратегии продаж и построении отдела продаж для стартапов и МСБ.
Дискуссионные панели с экспертами бизнеса
Во второй день форума состоится дискуссия спикеров на тему «Какие франшизы будут популярными в ближайшие 3 - 5 лет в Польше», а также разбор трех успешных кейсов по открытию франшизы эмигрантами.
22 ноября участников ждет дискуссия «Особенности продвижения бизнеса в Польше: секреты успеха». Также в завершающий день форума состоится дискуссионная панель «В какие отрасли стоит инвестировать в Польше?», на которой выступят эксперты компаний GoldenMark, OVB, агентства по развитию Агломерации Вроцлава (ARAW) и другие.
Эффективный нетворкинг на Business Speed Dating
Во второй день форума на Business Speed Dating участники смогут познакомиться с потенциальными бизнес-партнерами или инвесторами, презентовать свою идею или проект и получить качественный фидбэк.
Вы получите ответы на вопросы:
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как зарегистрировать свой бизнес в Польше
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как получить вид на жительство для себя и семьи на основании хозяйственной деятельности в Польше
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как работать в системе льготного налогообложения и снизить налоги на 95%
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как получить дотацию до 5 000 000 млн евро
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и многие другие
Официальные языки ВЕБФ-2018 — английский, польский, русский.
Когда: 20-22 ноября 2018 года
Где: aleja Śląska 1, Business Club — Stadion Wrocław
Подробнее: easteuropeforum.com
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