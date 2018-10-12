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26. 10. 2018

В Брузгах на 5 дней изменят движение транспорта

Очередь в пункте пропуска "Брузги". Фото: tutgrodno.com

С 29 октября по 2 ноября в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе из-за ремонтных работ по реконструкции пункта пропуска линия въезда в Беларусь из Польши будет закрыта, в связи с чем движение транспорта организуют по встречному направлению. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

В связи с этим в этот период все грузовые и легковые автомобили, а также автобусы как на въезд, так и на выезд, будут следовать по линии выезда из Беларуси.

ГТК призывает водителей планировать маршрут заранее и выбирать альтернативные пункты пропуска.

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