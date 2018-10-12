В Брузгах на 5 дней изменят движение транспорта

С 29 октября по 2 ноября в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе из-за ремонтных работ по реконструкции пункта пропуска линия въезда в Беларусь из Польши будет закрыта, в связи с чем движение транспорта организуют по встречному направлению. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

В связи с этим в этот период все грузовые и легковые автомобили, а также автобусы как на въезд, так и на выезд, будут следовать по линии выезда из Беларуси. ГТК призывает водителей планировать маршрут заранее и выбирать альтернативные пункты пропуска. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby