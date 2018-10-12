В Витебске выпал первый снег

Утром пятницы 26 октября в Витебске выпал снег. Однако из-за плюсовой температуры тает он довольно быстро.

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По данным Белгидромета, по востоку области образовался снежный покров высотой до двух сантиметров.

Среднесуточная температура за 25 октября составила плюс 2-6 градусов, что в основном на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

Фото Татьяна Северинец