Лента RSS
Подписаться на ленту
26 октября 2018, пятница, 14:01
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,41
26. 10. 2018

В Витебске выпал первый снег

Утром пятницы 26 октября в Витебске выпал снег. Однако из-за плюсовой температуры тает он довольно быстро.

смотрите также В Беларуси возможен мокрый снег

По данным Белгидромета, по востоку области образовался снежный покров высотой до двух сантиметров.

Среднесуточная температура за 25 октября составила плюс 2-6 градусов, что в основном на 1-2 градуса ниже климатической нормы. 

Фото Татьяна Северинец

 

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В своём резюме вы указали, что истребляете призраков.
- Да.
- Но их не существует!
- Не благодарите.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.