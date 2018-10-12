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26. 10. 2018

В Беларуси подорожали доллар и российский рубль

26 октября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи курс доллара вырос на 0,07% до 2,1109 рубля.

Российский рубль стал дороже на 0,1% до 3,2165 белорусского за 100 российских.

Евро же подешевел на 0,25% до 2,3997 белорусского за 100 российских.

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