В Минске таксист рассказал сотрудникам ГАИ, что пассажир перевозит наркотики

В Минске таксист сообщил сотрудникам Госавтоинспекции о том, что его пассажир перевозит наркотики. Информация подтвердилась, и ранее судимый 27-летний мужчина был задержан, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Таксист сообщил, что вероятнее всего у его пассажира при себе есть наркотики. По его словам, по пути следования пассажир попросил сделать промежуточную остановку в районе улицы Багратиона, где откопал у осветительного столба какой-то предмет. В ходе личного обыска оперативники обнаружили у мужчины полимерный сверток с порошком весом около 0,6 граммов, содержащем особо опасное психотропное вещество Альфа-PVP.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК.