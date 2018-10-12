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26. 10. 2018

В Минске таксист рассказал сотрудникам ГАИ, что пассажир перевозит наркотики

В Минске таксист сообщил сотрудникам Госавтоинспекции о том, что его пассажир перевозит наркотики. Информация подтвердилась, и ранее судимый 27-летний мужчина был задержан, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Таксист сообщил, что вероятнее всего у его пассажира при себе есть наркотики. По его словам, по пути следования пассажир попросил сделать промежуточную остановку в районе улицы Багратиона, где откопал у осветительного столба какой-то предмет. В ходе личного обыска оперативники обнаружили у мужчины полимерный сверток с порошком весом около 0,6 граммов, содержащем особо опасное психотропное вещество Альфа-PVP.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК.

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