Лукашенко: Гомель ничем не отличается от прекрасных украинских городов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 октября, приветствуя в Гомеле своего украинского коллегу Петра Порошенко, заявил, что город «ничем не отличается от прекрасных украинских городов». «Это естественно, поскольку до границы здесь буквально рукой подать», - отметил он, добавив, что в Гомель из-за конфликта переселилось много граждан Украины.

смотрите также Порошенко заявил о доверии к Лукашенко По его словам, всего из Украины в Беларусь в этот период приехали около 150 тыс. человек, некоторые возвращаются обратно, сообщили в Администрации главы государства. «Гомель - это хороший, теплый город для украинцев», - добавил Александр Лукашенко. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby