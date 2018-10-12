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26. 10. 2018

Лукашенко: Гомель ничем не отличается от прекрасных украинских городов

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 октября, приветствуя в Гомеле своего украинского коллегу Петра Порошенко, заявил, что город «ничем не отличается от прекрасных украинских городов». «Это естественно, поскольку до границы здесь буквально рукой подать», - отметил он, добавив, что в Гомель из-за конфликта переселилось много граждан Украины.

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По его словам, всего из Украины в Беларусь в этот период приехали около 150 тыс. человек, некоторые возвращаются обратно, сообщили в Администрации главы государства.

«Гомель - это хороший, теплый город для украинцев», - добавил Александр Лукашенко.

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