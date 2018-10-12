Украинские и белорусские регионы подписали договоры о сотрудничестве

В Гомеле, на Форуме регионов Беларуси и Украины в пятницу, 26 октября, были подписаны шесть документов о сотрудничестве, сообщает агентство Белта.

Так, Брестский облисполком заключил договор о межрегиональном сотрудничестве с Ровенской областной государственной администрацией и соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Запорожской областной государственной администрацией.

С Запорожской областью также будет сотрудничать и Могилевский облисполком.

Два документа с украинскими регионами подписал Минский облисполком: соглашение с Запорожской облгосадминистрацией и меморандум с Киевской облгосадминистрацией..

Напомним, в Гомеле 25 октября начался первый Форум регионов Украины и Беларуси, который продлится два дня.

Источник: korrespondent.net