Лента RSS
Подписаться на ленту
26 октября 2018, пятница, 15:31
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
26. 10. 2018

Украинские и белорусские регионы подписали договоры о сотрудничестве

В Гомеле, на Форуме регионов Беларуси и Украины в пятницу, 26 октября, были подписаны шесть документов о сотрудничестве, сообщает агентство Белта.

Так, Брестский облисполком заключил договор о межрегиональном сотрудничестве с Ровенской областной государственной администрацией и соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Запорожской областной государственной администрацией.

С Запорожской областью также будет сотрудничать и Могилевский облисполком.

Два документа с украинскими регионами подписал Минский облисполком: соглашение с Запорожской облгосадминистрацией и меморандум с Киевской облгосадминистрацией..

Напомним, в Гомеле 25 октября начался первый Форум регионов Украины и Беларуси, который продлится два дня.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В своём резюме вы указали, что истребляете призраков.
- Да.
- Но их не существует!
- Не благодарите.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.