В Беларуси дорожают сигареты

В Беларуси с 1 ноября повышаются на 1,75%-3,8% максимальные розничные цены на отдельные виды сигарет. Об этом свидетельствуют данные министерства по налогам и сборам.

Так, на 2 копейки подорожают "Корона стиль" и "Корона элит", на 3 копейки - "Премьер QS", Minsk city QS, Minsk capital QS, на 4 копейки - "Корона слим", на 5 копееек - Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure, Pall Mall Demi Blue, Pall Mall Demi Azure и Rothmans Demi Click Purple, "Форт" и "Форт 7", некоторые виды L&M. Подорожание также коснется некоторых сигарет LD, Monre Carlo, Camel, Winston, Sobranie. На 10 копеек подорожают импортируемые Marlboro, Winston XSence Club Silver, все импортируемые виды Davidoff, некоторые Parliament. На 5-10 копеек подорожают сигареты, ввозимые "Энерго-Оил". Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby