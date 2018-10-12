Менее трети украинцев знают, что такое Томос - опрос

Более 70% граждан Украины не знают, что такое Томос. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведен Киевским международным институтом социологии социологии по заказу ОО Детектор медиа, сообщает в пятницу, 26 октября, УНИАН.
Отмечается, что лишь 28,5% опрошенных граждан Украины знают, что такое томос. В то же время 71,5% опрошенных ответили, что-либо не знают, что такое Томос, либо им трудно сказать.
В ходе опроса, который проводился в сентябре, было прошено 2026 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в Киеве, кроме неподконтрольных территорий. Погрешность выборки составляет 3,3%.
Справка: Томос - это указ, декрет, окружное послание предстоятеля поместной православной церкви по некоторым важным вопросам церковного устройства.
Путем предоставления Томоса некоторой части "материнской" церкви официально провозглашается автономия в управлении или автокефалия.
Как сообщалось, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
Позже Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что не отступит в вопросе автокефалии УПЦ.
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Источник: korrespondent.net
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