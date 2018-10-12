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26. 10. 2018

В Пинске мотоциклист сбил на «зебре» пешехода

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

Вечером 25 октября в Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции УВД Брестского облисполкома.

53-летний водитель мотоцикла ХорсF-160 напротив дома №76 по улице Центральной совершил наезд на 18-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девушка с различными травмами была госпитализирована в больницу.

 

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