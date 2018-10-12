В Пинске мотоциклист сбил на «зебре» пешехода

Вечером 25 октября в Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции УВД Брестского облисполкома.

53-летний водитель мотоцикла ХорсF-160 напротив дома №76 по улице Центральной совершил наезд на 18-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка с различными травмами была госпитализирована в больницу. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby