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26. 10. 2018

В Беларуси зарегистрировано почти 3 млн легковых автомобилей

В Беларуси ежегодно увеличивается количество легковых автомобилей в личной собственности граждан. По состоянию на 1 января Беларусь зарегистрировано 2,97 млн легковых автомобилей. По сравнению с 1 января 2017 года их количество увеличилось на 21,3 тыс. штук, сообщили Телеграфу в Национальном статистическом комитете.

В 2017 году протяженность сети автомобильных дорог общего пользования составила 86,9 тыс. километров, из них с твердым покрытием – 75,4 тыс. километров.

Количество грузовых автомобилей в организациях и в личной собственности граждан на 1 января 2018 года составило 406,2 тыс. штуки. За пять лет их количество увеличилось на 3,1 тыс. штук. В январе – сентябре автомобильным транспортом перевезено 128,9 млн тонн грузов, или 102,4% к уровню января – сентября 2017 года. Доля перевозок грузов автомобильным транспортом в общем объеме перевозок составляет 38%.

Перевозки пассажиров автобусным транспортом составляют около 61% общего объема перевозок пассажиров. В январе – сентябре 2018 года объем перевозок пассажиров автобусным транспортом составил 879,1 млн человек, ежедневно его услугами пользуются более 3,2 млн пассажиров.

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