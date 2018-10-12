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27. 10. 2018

В субботу в Беларуси будет облачно, местами дожди

Автор фото: Виктор Кравчук Источник фото: Telegraf.by

В субботу, 27 октября, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине республики дожди. Ветер юго-западный, южный порывистый.

По данным Белгидромета, температура воздуха максимальная днем +7.. +13°C.

В Минске днем кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%). Температура воздуха утром +3..+5°C, днем +8..+10°C, вечером +7..+9°C.

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