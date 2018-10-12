5 звезд, которые «зажгут» «Детское Евровидение»!

Стали известны имена ведущих Детского конкурса песни «Евровидение-2018». На сцену «Минск-Арены» 25 ноября выйдут Евгений Перлин, Зена (Зина Куприянович) и Хелена Мерааи. Торжественную церемонию открытия музыкального форума 19 ноября в НВЦ «БелЭкспо» будут вести Денис Дудинский и Анна Квилория.

На кастинг поступили десятки заявок из Беларуси и из-за рубежа от желающих стать лицом самого рейтингового музыкального шоу года. Экспертная группа Белтелерадиокомпании совместно с ЕВС изучила видеозаписи всех претендентов и определила тех, кто наиболее гармонично вписывается в общую концепцию конкурса.

Сейчас у ведущих расписан каждый день. Они активно готовятся к шоу: посещают многочисленные репетиции и совершенствуют английский. Один из пунктов подготовки – стильная фотосессия. Известный фотограф Анна Герт изобразила ведущих в соответствии с символикой «Детского Евровидения-2018». В «созвездии» – ведущий новостей, проектов «Добрай раніцы, Беларусь!» и «Макаёнка, 9» на «Беларусь 1» Евгений Перлин, представительница нашей страны на «Детском Евровидении-2017» Хелена Мерааи и неоднократная финалистка национальных отборов на «Детское Евровидение» Зена (Зина Куприянович). Им предстоит непростая задача: работать на основной сцене для огромной аудитории телезрителей и параллельно общаться с участниками в Грин-руме. Ведущий «Добрай раніцы, Беларусь!», шоумен Денис Дудинский и ведущая проекта «Телеутро» Анна Квилория дадут старт конкурсу в Национальном выставочном центре «БелЭкспо».

Подробнее о том, как проходила фотосессия ведущих, можно будет узнать из «Дневников «Детского Евровидения-2018». Творческая команда Агентства теленовостей проведет зрителя за кулисы конкурса. Съемочная группа АТН покажет все этапы подготовки шоу – от сборки сцены в Минск-Арене до пошива сценического костюма для представителя Беларуси Даниэля Ястремского и подробностей кастинга ведущих. Эксклюзивом «Дневников» станут интервью всех конкурсантов и кадры их репетиций, снятые специально для зрителей «Беларусь 1». В первой серии «Дневников» журналисты АТН расскажут, где будут жить зарубежные делегации, что за меню у юных артистов на завтрак, а также как проходили съемки визиток исполнителей. Премьера – 28 октября в эфире телеканала «Беларусь 1» в 20.15.

Отметим, что у всех поклонников «Детского Евровидения» еще есть возможность приобрести билеты на генеральный прогон 24 ноября. Он абсолютно идентичен финальному гала-концерту и также проходит в режиме «лайв». Во время этой репетиции жюри выставляет баллы, которые будут объявлены в прямом эфире во время финала.

Напомним, организатором и координатором всех мероприятий «Детского Евровидения-2018» выступает Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь как единственный в нашей стране член Европейского Вещательного Союза (ЕВС).

Фото предоставлены Белтелерадиокомпанией