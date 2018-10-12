Бренд «Сочный» опровергает кастинг в рекламу сока за репост

В социальной сети Вконтакте в группе «Кастинги для детей Беларусь» появилась недостоверная информация о том, что бренд «Сочный» объявил кастинг для съемок рекламы сока за репост и денежный гонорар в размере 1300 у.е. Инициатором сообщения выступают неустановленные лица, один из которых именуется в данной группе как «продюсер проекта Алексей Акимов».

Официальное сообщение правообладателя бренда «Сочный» компании СООО «Оазис Груп» от Волковец Светланы Александровны, директора по маркетингу:



- Мы хотим предостеречь всех граждан, и в первую очередь, граждан Республики Беларуси, от возможных мошеннических действий в глобальной сети Интернет. Обращаем внимание, что СООО «Оазис Груп» не имеет никакого отношения к группе «Кастинги для детей Беларусь» в социальной сети Вконтакте.



Очень важно всегда проверять источник и достоверность информации. О конкурсах и акциях, проводимых от имени бренда «Сочный», мы в первую очередь информируем на официальном сайте компании в разделе «новости» — http://oasisdrinks.by/about/news/. На данный момент от имени бренда Сочный проводится только один конкурс – «Вылитый фрукт».



Мы обеспокоены данной ситуацией. Граждане выкладывают в открытый доступ в сети Интернет не только фотографии своих детей, но и контактные номера телефонов, что может быть использовано в корыстных целях. Будьте, пожалуйста, внимательны и бдительны!



В настоящее время правообладателем бренда «Сочный» осуществляется подготовка документов для обращения в уполномоченные компетентные, в том числе, правоохранительные органы, поскольку данный факт может иметь негативные последствия не только для деловой репутации правообладателя и являться нарушением прав на принадлежащие ему объекты интеллектуальной собственности, но и серьезные негативные последствия лично для граждан, которые могут быть введены в заблуждение недобросовестными лицами.