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27. 10. 2018

В Жлобине в квартире взорвался газ: пострадали двое человек

Источник фото: МЧС

Ранним утром 27 октября в Жлобине сотрудники районного подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси прибыли на вызов запахе гари и газа во втором подъезде девятиэтажного жилого дома в микрорайоне №3. Об этом сообщили в МЧС.

Оказалось, что на седьмом этаже дома в результате взрыва бытового газа была разрушена межквартирная перегородка между кухней и жилой комнатой соседних квартир, а также нарушена целостность оконных и дверных проемов в квартирах.

В результате взрыва пострадали хозяева квартир 1993 и 1990 годов рождения соответственно. Один из них госпитализирован с ожогами, другой - с травмами различной степени тяжести. Жена, сын и дочь одного из мужчин при взрыве не пострадали. Из других квартир этого подъезда спасатели эвакуировали еще 19 человек.

Одна из рассматриваемых версий причины взрыва – открытая конфорка газовой плиты в одной из квартир.

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