Лента RSS
Подписаться на ленту
27 октября 2018, суббота, 13:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
27. 10. 2018

Страны-соседки Беларуси переходят на зимнее время

В ночь с субботы на воскресенье, с 27 на 28 октября, соседние с Беларусью Украина, Литва, Латвия и Польша переведут стрелки на час назад. В Беларуси, как и в России, стрелки переводить не будут. В результате разница по времени между Беларусью с одной стороны и Литвой, Латвией и Украиной с другой составит один час, с Польшей – два часа.

В связи с переводом стрелок в соседних странах Белорусская железная дорога изменит расписание международных поездов. Также изменится время отправления и прибытия поездов международного сообщения, которые идут транзитом по Беларуси в Западную Европу и расписание некоторых поездов региональных и межрегиональных линий, курсирующих по Беларуси.

В ближайшее воскресенье перейдет на осенне-зимнее расписание и авиакомпания «Белавиа».

 

Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Анекдот все анекдоты

Почему никто ещё не открыл ресторан «Бабушка», где тебе просто молча несут еду, а потом ещё и ещё, укоряюще смотрят на тебя, пока все не съешь, а на выходе всучают два тюка с едой и просят позвонить, когда доберешься домой.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.