Страны-соседки Беларуси переходят на зимнее время

В ночь с субботы на воскресенье, с 27 на 28 октября, соседние с Беларусью Украина, Литва, Латвия и Польша переведут стрелки на час назад. В Беларуси, как и в России, стрелки переводить не будут. В результате разница по времени между Беларусью с одной стороны и Литвой, Латвией и Украиной с другой составит один час, с Польшей – два часа.

В связи с переводом стрелок в соседних странах Белорусская железная дорога изменит расписание международных поездов. Также изменится время отправления и прибытия поездов международного сообщения, которые идут транзитом по Беларуси в Западную Европу и расписание некоторых поездов региональных и межрегиональных линий, курсирующих по Беларуси.

В ближайшее воскресенье перейдет на осенне-зимнее расписание и авиакомпания «Белавиа».