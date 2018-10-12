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27. 10. 2018

БАТЭ обогнал «Валенсию», «Милан» и «Спартак» в рейтинге клубов УЕФА

Источник фото: БАТЭ

В обновленном клубном рейтинге УЕФА борисовский футбольный клуб БАТЭ занимает 66-е место между хорватским «Динамо» из Загреба и немецким клубом «РБ Лейпциг». Он единственный представляет Беларусь в топ-100 рейтинга и при этом обгоняет такие именитые команды, как испанская «Валенсия» (68-е место), итальянский «Милан» (79), российский «Спартак» (87).

Также в рейтинг, включающий 450 команд, из белорусских клубов вошли «Динамо» Минск (122), «Шахтер» Солигорск (227), «Динамо» Брест (236), «Торпедо-БелАЗ» Жодино (237), «Неман» Гродно (238).

Лучший украинский клуб донецкий «Шахтер» — на 12-й позиции, лучший представитель России питерский «Зенит» — на 16-й, а самой успешной из команд Польши оказалась варшавская «Легия» - 55-я. Вильнюский «Жальгирис» расположился на 163-м месте, латвийский «Вентспилс» - 226-й.

Возглавляют рейтинг испанские «Реал» и «Барселона» и немецкая «Бавария».

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