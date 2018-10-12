Белорусская барьеристка признана восходящей звездой легкой атлетики в Европе

В швейцарской Лозанне 26 октября на ежегодной церемонии вручения премии Европейской легкоатлетической ассоциации «Золотая дорожка» (Golden tracks) белорусская барьеристка Эльвира Герман была удостоена звания «Восходящая звезда» 2018 года. Об этом сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики.

Белоруска стала чемпионкой Европы 2018 года в беге на 100 метров с барьерами. Она же в этом сезоне установила национальный рекорд Беларуси U23.

Кроме того, Эльвира Герман является самой молодой спортсменкой, сумевшей стать чемпионкой Европы в беге на 100 метров с барьерами за всю историю соревнований.