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27. 10. 2018

Белорусская барьеристка признана восходящей звездой легкой атлетики в Европе

В швейцарской Лозанне 26 октября на ежегодной церемонии вручения премии Европейской легкоатлетической ассоциации «Золотая дорожка» (Golden tracks) белорусская барьеристка Эльвира Герман была удостоена звания «Восходящая звезда» 2018 года. Об этом сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики.

Белоруска стала чемпионкой Европы 2018 года в беге на 100 метров с барьерами. Она же в этом сезоне установила национальный рекорд Беларуси U23.

Кроме того, Эльвира Герман является самой молодой спортсменкой, сумевшей стать чемпионкой Европы в беге на 100 метров  с барьерами за всю историю соревнований.

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