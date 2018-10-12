Женский «Минск» вышел в финал Балтийской футбольной лиги

26 октября женская команда футбольного клуба «Минска» одержала крупную победу в полуфинале Балтийской лиги над эстонской командой «Пярну» со счетом 8:0. Об этом сообщили в белорусской команде.

По два мяча за «Минск» забили Анастасия Шуппо, Эмуедж Огбйаигбевха и Юлия Дубень, по одному - Надеж Сиссе и Алина Васильева.

28 октября в финальном поединке минчанки поборются за победу на турнире с чемпионом Литвы - «Гинтра Университетас».