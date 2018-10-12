Лента RSS
Подписаться на ленту
27 октября 2018, суббота, 14:45
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
27. 10. 2018

Женский «Минск» вышел в финал Балтийской футбольной лиги

26 октября женская команда футбольного клуба «Минска» одержала крупную победу в полуфинале Балтийской лиги над эстонской командой «Пярну» со счетом 8:0. Об этом сообщили в белорусской команде.

смотрите также БАТЭ обогнал «Валенсию», «Милан» и «Спартак» в рейтинге клубов УЕФА

По два мяча за «Минск» забили  Анастасия Шуппо, Эмуедж Огбйаигбевха и Юлия Дубень, по одному - Надеж Сиссе и Алина Васильева.

 28 октября в финальном поединке минчанки поборются за победу на турнире с чемпионом Литвы - «Гинтра Университетас». 

Это Интересно
Актуальное
Футбол
Анекдот все анекдоты

Почему никто ещё не открыл ресторан «Бабушка», где тебе просто молча несут еду, а потом ещё и ещё, укоряюще смотрят на тебя, пока все не съешь, а на выходе всучают два тюка с едой и просят позвонить, когда доберешься домой.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.