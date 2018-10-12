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27. 10. 2018

Равков предрекает «необузданное развитие» ракет средней и малой дальности

Источник фото: БелТА

Возможный выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведет к «росту напряженности в плане гонки вооружений». Об этом заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков.

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По его словам, в результате получится «необузданное развитие» ракет средней и малой дальности и ничем не ограниченное увеличение их количества, передает РИА "Новости".

«Исход может быть самый разный», — подчеркнул глава белорусского минобороны.

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