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27. 10. 2018

В Беларуси с 28 октября дорожает бензин

С 28 октября стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Беларуси изменяется на 1 копейку. Как сообщили в «Белнефтехиме», делается это с целью дальнейшей компенсации для нефтеперерабатывающих заводов роста затрат на приобретение нефти.

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Теперь литр бензина АИ-92-К5-Евро обойдется в 1,4 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,49 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,7 рубля, дизельного топлива – 1,49 рубля.

С начала года это уже 22-е по счету подорожание автомобильного топлива в стране.

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