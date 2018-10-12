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27. 10. 2018

Взрыв в жилом доме в Жлобине: СК возбудил уголовное дело

Источник фото: Следственный комитет

Жлобинский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.218 УК (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом) по факту взрыва в девятиэтажном жилом доме в районном центре.

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Как сообщили в СК, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, включая следователей из Минска и Гомеля, эксперты, сотрудники МЧС.

На месте взрыва роводится комплекс первоначальных следственных действий с целью выяснения обстоятельств и причин взрыва.

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