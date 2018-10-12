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29. 10. 2018

В Беларуси ожидаются сильные дожди и мокрый снег

В понедельник, 29 октября, в Беларуси будет облачно. Продолжительные сильные осадки (дождь, по северной половине - с мокрым снегом). По северу в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный с переходом на южный порывистый, местами сильный порывистый.

По данным Белгидромета, максимальная температура воздуха составит +2..+7°С, по югу до +8..+15°С. 

В Минске: продолжительный дождь, временами сильный, возможен мокрый снег (вероятность осадков 90-95%). Ветер северо-восточный с переходом на южный порывистый. Температура воздуха: утром +1..+3°С, днем +4..+6°С, вечером +3..+5°С.

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