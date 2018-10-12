В Беларуси изменят механизм взимания дорожного сбора

В Беларуси изменится механизм взимания дорожного сбора, хотя сумма налога останется прежней. Об этом заявил 28 октября в эфире телеканала "Беларусь 1" первый вице-премьер Александр Турчин, возглавляющий межведомственную рабочую группу по вопросам определения порядка взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к дорожному движению и контролю ее уплаты.

По его словам, сумма налога будет взиматься по принципу «ездишь – плати». При этом минимальный возможный период оплаты – месяц. «Ездишь месяц, пожалуйста, заплати за месяц», - сказал он.

В случае оплаты налога за год, будет установлен понижающий коэффициент в размере около 80% от суммы. Также уплата налога будет отвязана от техосмотра.

Проект решения необходимо внести в Совмин до 1 февраля 2019 года.