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29. 10. 2018

В Лунинце мешавшему выпивать младенцу перерезали горло

Источник фото: Следственный комитет

Управление Следственного комитета по Брестской области выясняет обстоятельства убийства 27 октября ребенка в Лунинце. Как сообщили в СК, труп восьмимесячной дочери, придя домой, нашел 28-летний житель Лунинца. В это время в квартире находились пьяные 25-летняя мать ребенка и 47–летний знакомый.

Возбуждено уголовное дело по п.2, п.6, ч.2 ст.139 УК. По подозрению в убийстве задержаны мать ребенка и ее знакомый.   

По информации Медиа-Полесья, во время застолья компанию раздражал плач девочки, из-за чего ей перерезали горло.

Семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. В ней воспитывается двое старших детей четырех и шести лет.

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