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29. 10. 2018

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси в понедельник, 29 октября, во многих районах республики, утром и днем по Минской области ожидаются продолжительные сильные осадки (дождь, по северной половине – с мокрым снегом).

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В Минске утром и днем 29 также ожидаются продолжительные сильные осадки (дождь, возможен мокрый снег).

В связи с плохими погодным условиями в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

По данным Белгидромета, в понедельник будет облачно. Ветер северо-восточный с переходом на южный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха составит 2-7 градусов тепла, по югу до 8-15 градусов, в Минске - днем 4-6 градусов, вечером - 3-5 выше нуля.

 

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