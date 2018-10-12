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29. 10. 2018

Белорусская оппозиция провела шествие и митинг день "Дзяды"

Источник фото: belapan.com

Белорусская оппозиция провела 28 октября шествие и митинг день памяти предков "Дзяды". Организованная Консервативно-христианской партией - БНФ акция была санкционирована белорусскими властями.

Участники акции собрались у часового завода "Луч", после чего колонной направились в урочище Куропаты, где были захоронены жертвы сталинских репрессий, где прошел траурный митинг.

Участники шествия несли бело-красно-белые флаги и флаги КХП-БНФ, плакаты памяти жертв репрессий и протеста, транспарант по случаю 30-летия первой акции в Куропатах в 1988 году, а также восемь деревянных крестов, чтобы установить их в Куропатах.

Участие в акции приняли несколько сотен человек. Колонну сопровождали десятки силовиков в форме и штатском.

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