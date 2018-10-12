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29. 10. 2018

Соболенко сохранила за собой 12-е место в рейтинге WTA

Арина Соболенко

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) сохранила 12-е место, имея в своем активе 3145 очков. На этой неделе она выступит на турнире WTA Elite Trophy в китайском Чжухае.

В первой сотне таблицы еще три белоруски: Александра Саснович - 30-я (1570 очков), Виктория Азаренко - 52-я (1051), Вера Лапко - 65-я (896).

Пятерка сильнейших спортсменок выглядит следующим образом: на первом месте румынка Симона Халеп, на втором - немка Ангелика Кербер, на третьем - датчанка Каролин Возняцки. Украинка Элина Свитолина занимает 4-е место, а замыкает топ-5 японка Наоми Осака.

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