В ДТП под Радошковичами погибли 4 человека и 5 тяжело пострадали

Около 17:00 27 октября на трассе Минск — Молодечно возле Радошковичей произошло смертельное ДТП, в котором погибли четыре человека, а пять серьезно пострадали. В результате лобового столкновения Mazda и Volkswagen второй автомобиль оказался в кювете. По словам очевидца, Mazda ехала спокойно, а потом резко пошла влево, после чего и произошла авария.

В ДТП погибли два пассажира и водитель Mazda, а также водитель Volkswagen. Госпитализированы были пятеро человек, в том числе женщина и ребенок из Mazda и женщина и полуторагодовалый ребенок из Volkswagen, передает TUT.by.

По информации телеканала ОНТ, все пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Так, в центре неврологии и нейрохирургии находятся полуторагодовалый мальчик, который подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, и еще один ребенок с многочисленными переломами. Их матери помещены в больницу скорой медицинской помощи, еще одна женщина — в Минскую областную больницу.