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29. 10. 2018

В электричке Минск-Барановичи током убило помощника машиниста

Источник фото: Telegraf.by

27 октября около 20:00 в поезде региональных линий эконом-класса Минск – Барановичи погиб помощник машиниста. Об этом рассказал официальный представитель управления внутренних дел Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Трагедия произошла во время движения поезда между станциями Липа и Хвоево Несвижского района, сообщает «Беларусь сегодня».

21-летний помощник машиниста проводил плановый осмотр электрощитовой вагона, когда получил удар током. Он умер по прибытию поезда в Барановичи.

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