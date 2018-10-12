В Беларуси уже можно штрафовать за лишние суммы в жировках

В Беларуси вступила в силу статья 11.83 КоАП "Нарушение порядка включения в извещение сумм платы за жилищно-коммунальные услуги либо включение в него иных платежей". Это предусмотрено законом от 17 июля 2018 года №131-З.

Теперь включение должностными лицами коммунальных организаций в жировку сумм за ЖКУ, превышающих стоимость оказанных услуг или сумм платы за дополнительные ЖКУ без заключения соответствующих договоров, или иных платежей, включение которых не предусмотрено законодательством, влечет предупреждение или штраф в размере до двух базовых величин.

Те же действия, совершенные повторно в течение одного года, влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин.