life:) объявил финансовые и операционные результаты работы за третий квартал 2018 года

life:) объявил финансовые и операционные результаты по итогам работы за третий квартал 2018 года. За девять месяцев мобильный оператор кумулятивно вырос в доходах на 13% до BYN 92 млн. Показатель финансовой эффективности (EBIDTA) увеличился на 13 процентных пунктов и составил 16,5%.
Выручка в третьем квартале увеличилась на 7,7%, составив BYN 32,2 млн. Аналитический показатель EBITDA margin, означающий прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации нематериальных активов, вырос на 189,5% — до 5.5 млн BYN по сравнению с третьим кварталом 2017 года.
«Компания сохраняет высокие операционные и финансовые показатели деятельности, занимая лидирующую позицию среди групп компаний Turkcell по темпам развития и показателю эффективности бизнеса EBITDA margin. Мы продолжим курс на активное развитие 4G, расширяя географию и ёмкость сети. Также продолжим следовать стратегии группы Turkcell, делая ставку на внедрение, развитие и адаптацию цифровых сервисов, в том числе созданных материнской компанией», — прокомментировала генеральный директор life:) Дина Цыбульская.
Капитальные инвестиции оператора по итогам девяти месяцев составили BYN 7,5 млн, в третьем квартале — BYN 1,8 млн.
Общее количество абонентов в сети life:) осталось на уровне 1,6 млн пользователей. По этому показателю компания занимает второе место среди зарубежных активов Turkcell после украинской lifecell. Подробная информация операционного отчета life:) опубликована в отчете материнской компании Turkcell.
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