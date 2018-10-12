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29. 10. 2018

В Гомеле расследовали дело о нападении на милиционеров в троллейбусе

Источник фото: Следственный комитет

Гомельский городской отдел Следственного комитета Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Гомеля, совершившего побег из исправительного учреждения открытого типа в Могилевской области. Дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.

В апреле 2017 года обвиняемый был осужден по ч.1 ст.339 и ч.1 ст.328 УК к трем годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Неоднократно его привлекали к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка и условий отбывания наказания, состоял на учете как человек, склонный к экстремизму и противоправной деятельности. Исповедует радикальный ислам.

В ночь с 2 на 3 апреля 2018 года он сбежал из Шкловской больницы. Его выявили в Гомеле и попытались задержать 15 мая в салоне троллейбуса на остановке «Универмаг «Гомель». В ходе задержания мужчина причинил несколько ножевых ранений трем сотрудникам милиции. После обвиняемый скрылся, но утром 16 мая его задержали в прибрежной зоне реки Сож.

Следствие предъявило ему окончательное обвинение по ст.415, ч.1 ст.14 п.п. 1, 10 ч.2 ст.139 УК.

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