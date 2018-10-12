В Пинском районе машина переехала лежавшего на дороге мужчину

Вечером 28 октября в Пинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции управления внутренних дел Брестской области.

43-летняя жительница деревни Жидче, управляя автомобилем Ford, на улице Пинской в деревне Стытычево совершила наезд на лежащего у правого края проезжей части, необозначенного световозвращающим элементом 59-летнего местного жителя. В результате наезда мужчина погиб на месте аварии.

Пешеход пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе в состоянии опьянения.