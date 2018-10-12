Состоялся энергопуск блока №4 Тяньваньской АЭС в Китае

27 октября в 1:53 по Московскому времени (6:53 по Пекинскому времени) состоялся энергетический пуск блока №4 Тяньваньской АЭС (ТАЭС), сооружаемой в Китае по российскому проекту АЭС с реакторами ВВЭР-1000. Строительство второй очереди ТАЭС в составе запушенного в 2017 году энергоблока №3 и энергоблока №4 осуществляется при участии специалистов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом». Четвертый блок выдал первые киловатты электроэнергии в энергосистему страны.
В соответствии с полученным разрешением от китайского регулятора, реакторная установка энергоблока №4 была выведена на уровень мощности в 25%, после чего был осуществлен толчок турбины, проведены электрические испытания системы возбуждения и выдачи мощности. Итогом работы стало подключение блока к энергосистеме. Все системы энергоблока отработали в штатном проектном режиме.
«Тяньваньская АЭС – на сегодняшний день крупнейший российско-китайский энергетический проект, который благодаря слаженной совместной работе специалистов двух стран успешно развивается. И энергопуск четвертого энергоблока – очередное тому доказательство. На площадке Тяньваньской станции мы с нашими китайскими коллегами стали единой командой, что способствует достижению результата. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество и на строительстве следующих очередей Тяньваньской АЭС, и на новой площадке Сюйдапу будет таким же эффективным и плодотворным», - отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Далее предстоит проверить работу реактора на уровне мощности в 200 МВт и провести динамические испытания на уровнях мощности в 50%, 75% и 100%. После успешного прохождения испытаний будут осуществлены демонстрационные испытания непрерывной работы энергоблока при номинальной нагрузке в течение 100 часов. По их завершению пройдет предварительная приемка энергоблока, что станет точкой отсчета двухгодичного гарантийного периода эксплуатации блока.
«Энергопуск четвертого блока Тяньваньской АЭС – это очередная победа команды российских и китайских специалистов. Наше партнерство, длящееся не одно десятилетие, позволяет с уверенностью говорить о дальнейшем успешном продолжении нашей работы - впереди реализация не менее амбициозных планов по сооружению четырех блоков проекта ВВЭР-1200, эволюционного развития проекта ВВЭР-1000», – заявил Руководитель Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» Валерий Лимаренко.
Справочно:
Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков №1 и №2 состоялся в 2007 г. Энергопуск третьего блока состоялся в декабре 2017 года.
Сотрудничество по сооружению второй очереди - блоков №3 и №4 Тяньваньской АЭС - осуществляется на основе Протокола между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики. В основу сооружения Тяньваньской АЭС был положен российский проект АЭС-91 с реактором типа ВВЭР-1000, который полностью удовлетворяет требованиям современных нормативно-технических документов Китая, Российской Федерации и МАГАТЭ. Сооружение Тяньваньской атомной электростанции осуществляется Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC) совместно с российской компанией «Атомстройэкспорт», входящей в состав Группы компаний ASE.
Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»
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