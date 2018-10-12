Лукашенко рассказал, чем славяне отличаются от многих

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 октября на встрече с активом БРСМ поставил перед ним задачу "не дать шанса даже" на попытку использовать их ум, интеллект и энергию в разрушительных целях. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, активисты БРСМ должны быть созидателями.

Президент отметил, что в этом заключается их генетический код, если хотите, поскольку природой и наследственностью в каждом из них заложена "великая внутренняя сила добра".

"Мы, славяне, этим от многих отличаемся", - сказал он.