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29. 10. 2018

Лукашенко рассказал, чем славяне отличаются от многих

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 октября на встрече с активом БРСМ поставил перед ним задачу "не дать шанса даже" на попытку использовать их ум, интеллект и энергию в разрушительных целях. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, активисты БРСМ должны быть созидателями.

Президент отметил, что в этом заключается их генетический код, если хотите, поскольку природой и наследственностью в каждом из них заложена "великая внутренняя сила добра".

"Мы, славяне, этим от многих отличаемся", - сказал он.

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