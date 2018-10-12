У Лукашенко столетие комсомола вызывает самые светлые воспоминания

У президента Беларуси Александра Лукашенко 29 октября на встрече с активом Белорусского республиканского союза молодежи заявил, что столетие комсомола у него вызывает самые светлые и добрые воспоминания. «Потому что комсомол - это молодость, неудержимая энергия жизни. Время благородного стремления изменить мир к лучшему», - заявил он.
При этом глава государства признал, что история создания и становления организации была далека от романтики, а «первые комсомольцы - это дети революции и страшной гражданской войны», сообщили в Администрации президента.
Однако, по его мнению, комсомольцы оставили примеры беззаветной преданности Отечеству, искренней веры в идеалы честности и справедливости, достойные подражания, а понятия дружбы, братства, единства, любви к Родине, веры в будущее, ставшие гимном ВЛКСМ, и сегодня не потеряли актуальности.
Он также подчеркнул, что при создании БРСМ ничего не придумывали, а взяли за основу связь ВЛКСМ.
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