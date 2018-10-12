Лукашенко хочет наделить БРСМ властными полномочиями

Белорусский республиканский союз молодежи необходимо на законодательном уровне наделить властными полномочиями. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 29 октября на встрече с активом БРСМ. «Надо заняться этим вопросом немедленно», - сказал глава государства, сообщили в его Администрации.

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При этом, по его словам, инициатива должна исходить именно от молодых людей. «Вы должны сделать так, чтобы организация стала в хорошем смысле слова по-настоящему боеспособной», - сказал он, передает БелТА.

Президент заявил, что БРСМ должен стать центром притяжения для остальных сверстников и всех детей Беларуси, но без всякого формализма. «Не надо никого силой тащить в организацию», - отметил он, призвав влиять на ту молодежь, которая осталась вне.

Александр Лукашенко также предложил четко определиться с ролью, которую в Беларуси должен играть БРСМ. В качестве примера он привел студотрядовское движение. Отметил президент и новые движения - волонтерские, наставничество, уход и помощь за больными и немощными, ветеранами. «Надо определиться и четко дать сигнал нашему обществу, молодежи, чем вы будете заниматься. А органам власти - нам надо, не боясь, честно и откровенно сказать, какой властью мы сможем наделить сегодня молодежь, в чем они могут быть помощниками государства, в чем мы их будем поддерживать», - сказал он, назвав БРСМ опорой гражданского общества.

В аналогичном ключе Александр Лукашенко высказался в отношении профсоюзов, женской, ветеранской организаций, которые должны играть главную скрипку. По его словам, «оркестр» открыт для присоединения и других организаций.

Глава государства также поддержал предложение БРСМ о более широкой популяризации государственной символики страны.