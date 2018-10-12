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29. 10. 2018

В Беларуси подорожали доллар и евро

Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси 29 октября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи курс доллара вырос на 0,19% до 2,1149 рубля.

Евро стал дороже на 0,4% до 2,4094 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,06% до 3,2146 белорусского за 100 российских.

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