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29. 10. 2018

Белорусов не было на борту разбившегося в Индонезии самолета

Источник фото: МИД Беларуси

Граждан Республики Беларусь не было на борту разбившегося 29 октября самолета Boeing 737, принадлежащего индонезийской компании Lion Air. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

Как передавал Телеграф, пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 пропал с радаров через 13 минут после взлета из столицы Индонезии Джакарты. На его борту находились 189 человек.

В результате крушения самолета никто не выжил. 

По материалам БелаПАН

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