В Беларусь приходит бабье лето

В Беларуси на этой неделе ожидается теплая для этого времени погода, особенно тепло будет в южных районах страны, но без дождей не обойдется. Теплый воздух с юго-запада Европы начнет поступать в страну уже во вторник, но на Востоке страны будет влиять фронтальный раздел, из-за чего образуются большие контрасты температур между северо-востоком и юго-западом страны.

По данным Белгидромета, во вторник будет преобладать облачная погода, ночью и утром преимущественно по востоку небольшие дожди, по Витебской области - с мокрым снегом. Днем без существенных осадков. Местами туман. Ночью в основном от нуля до плюс 6 градусов, по юго-западу не ниже 7-12 градусов. Днем от плюс 2 по северо-востоку до 20 градусов по юго-западу.

В среду кратковременные дожди на большей части территории. Ночью 6-12 градусов выше нуля, днем - 11-18. По северо-востоку ночью 3-5 градусов тепла, днем - 7-10.

В четверг преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью 4-9 градусов тепла, днем в основном 12-18, лишь по северо-востоку страны до 10-11 градусов.

В пятницу ночью преимущественно без осадков, днем в основном по северо-западной половине страны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью от 2 до 9 тепла, днем - 8-14, в юго-западных районах страны - 15-16.