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29. 10. 2018

В Минске девушка-пешеход попала под две машины

Утром 29 октября в Минске 18-летняя девушка-пешеход дважды угодила под автомобиль. Как сообщили в минской Госавтоинспекции, инцидент произошел около 06:50. В результате аварии девушка получила закрытую травму живота и перелом костей таза.

Водитель Citroen ехал по улице Могилевской со стороны улицы Володько в направлении улицы Жуковского и на нерегулируемом пешеходном переходе, где в дежурном режиме работали светофоры, сбил 18-летнего пешехода.

От удара девушку отбросило на проезжающий в соседней левой полосе автомобиль BMW.

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