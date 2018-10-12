В Минске девушка-пешеход попала под две машины

Утром 29 октября в Минске 18-летняя девушка-пешеход дважды угодила под автомобиль. Как сообщили в минской Госавтоинспекции, инцидент произошел около 06:50. В результате аварии девушка получила закрытую травму живота и перелом костей таза.

Водитель Citroen ехал по улице Могилевской со стороны улицы Володько в направлении улицы Жуковского и на нерегулируемом пешеходном переходе, где в дежурном режиме работали светофоры, сбил 18-летнего пешехода.

От удара девушку отбросило на проезжающий в соседней левой полосе автомобиль BMW.