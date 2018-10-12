Власти Беларуси не намерены менять прогноз по ВВП

Прогноз правительства Беларуси по росту экономики на конец 2018 года остается прежним: и составляет 103,5%. Об этом заявил 29 октября министр экономики Дмитрий Крутой. По его словам, страна идет с опережающими темпами, но конкретных цифр министр не назвал.

Тем не менее, глава минэкономики признал, что могут быть корректировки по отдельным секторам, сообщает Office Life.

Так, заявил Дмитрий Крутой, из-за погода сельское хозяйство показывает не те результаты, какие хотелось бы.