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30. 10. 2018

"Динамо-Минск" потерпело 11-е поражение подряд в КХЛ

Источник фото: ХК "Динамо"-Минск

Хоккеисты "Динамо-Минск" 29 октября уступили в домашнем матче "Амуру" со счетом 3:6 (0:2, 2:3, 1:1 ) и потерпели 11-е поражение подряд в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги, в очередной раз обвновив свой антирекорд в истории выступления клуба в КХЛ.

Шайбы забили: 0:1 - Руденков (2.35). 0:2 - Пьянов (11.46, в большинстве). 0:3 - Дедунов (27.21). 1:3 - Пулккинен (32.33, в большинстве). 1:4 - Дедунов. 1:5 - Файзуллин (35.07). 2:5 - Ковыршин (35.54). 2:6 - Кузнецов (48.45). 3:6 - Степанов (50.29).

Очередной матч в чемпионате КХЛ "зубры" проведут на своей площадке 1 ноября против "Куньлуня" из Пекина.

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