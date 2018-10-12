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30. 10. 2018

В Браславском районе из-за пожара с фермы эвакуировали 150 коров

Источник фото: МЧС

Утром 29 октября произошло возгорание на ферме в деревне Друйск Браславского района Витебской области. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Ферма принадлежит ОАО «Друйский». На момент возникновения пожара в здании фермы находился сторож.

Работники хозяйства совместно с сотрудниками МЧС эвакуировали 150 коров. После ликвидации пожара коров разместили в горевшем здании.

Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

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